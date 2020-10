Bimbo di 3 anni trova la pistola di un parente e si spara (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un Bimbo di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola. È quanto accaduto a Porter, in Texas, dove la famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno del piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbe trovato per caso la pistola, precedentemente caduta dalla tasca di un parente. È il secondo incidente di questo tipo avvenuto negli Stati Uniti nel giro di pochi giorni, dopo un episodio analogo in cui aveva perso la vita una bambina di 5 anni. La festa di compleanno si trasforma in tragedia Secondo il resoconto dello sceriffo, amici e familiari si erano radunati temporaneamente in un’altra stanza per giocare a carte, quando hanno sentito uno sparo improvviso. La polizia, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Undi 3è morto dopo essersito accidentalmente con una. È quanto accaduto a Porter, in Texas, dove la famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno del piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino avrebbeto per caso la, precedentemente caduta dalla tasca di un. È il secondo incidente di questo tipo avvenuto negli Stati Uniti nel giro di pochi giorni, dopo un episodio analogo in cui aveva perso la vita una bambina di 5. La festa di compleanno si trasforma in tragedia Secondo il resoconto dello sceriffo, amici e familiari si erano radunati temporaneamente in un’altra stanza per giocare a carte, quando hanno sentito uno sparo improvviso. La polizia, ...

Un bimbo di 3 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente con una pistola. È quanto accaduto a Porter, in Texas, dove la famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno del piccolo.

