Anche Carlo Conti positivo al Covid: "Sono asintomatico" - (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Novella Toloni Il conduttore di Tale e quale show è risultato positivo al coronavirus. Conti sui social ha rassicurato il suo pubblico sulle buone condizioni di salute Un altro nome forte della televisione italiana ha reso nota la sua positività al Covid-19: Carlo Conti. Il popolare conduttore RAI ha svelato di essersi contagiato pubblicando una nota ufficiale sui suoi profili social. Il presentatore ha scoperto di essere positivo al virus durante un controllo di routine legato agli impegni televisivi, ma non ha specificato come potrebbe essersi contagiato. L'impennata di contagi che il Paese si trova a fronteggiare sta coinvolgendo Anche il mondo dello spettacolo. Nonostante gli stringenti protocolli attuati negli studi televisivi - con test ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Novella Toloni Il conduttore di Tale e quale show è risultatoal coronavirus.sui social ha rassicurato il suo pubblico sulle buone condizioni di salute Un altro nome forte della televisione italiana ha reso nota la sua positività al-19:. Il popolare conduttore RAI ha svelato di essersi contagiato pubblicando una nota ufficiale sui suoi profili social. Il presentatore ha scoperto di essereal virus durante un controllo di routine legato agli impegni televisivi, ma non ha specificato come potrebbe essersi contagiato. L'impennata di contagi che il Paese si trova a fronteggiare sta coinvolgendoil mondo dello spettacolo. Nonostante gli stringenti protocolli attuati negli studi televisivi - con test ...

