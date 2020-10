Alberto Zangrillo: "Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore, sono i cosiddetti codici verdi. Non c’è in questo momento il disastro, dobbiamo tutti fare la nostra parte”. A parlare a La Vita in diretta è Alberto Zangrillo, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il professore commenta così l’allarme lanciato da chi interpreta l’aumento delle chiamate al 118 come un aggravamento della situazione covid in Italia. Un concetto simile era stato espresso dallo stesso Zangrillo ai microfoni di L’aria che tira: “C’è un dato ed ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “nei? Il 60% dei malati viene dimesso entro le 10 ore, sono i cosiddetti codici verdi. Non c’; in questo momento il, dobbiamo tutti fare la nostra parte”. A parlare a La Vita in diretta, primario dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il professore commenta così l’allarme lanciato da chi interpreta l’aumento delle chiamate al 118 come un aggravamento della situazione covid in Italia. Un concetto simile era stato espresso dallo stessoai microfoni di L’aria che tira: “C’; un dato ed ...

La7tv : #lariachetira Alberto #Zangrillo (Primario Terapia Intensiva San Raffaele di Milano): 'Coloro che hanno veramente b… - LegaSalvini : ALBERTO ZANGRILLO CONTRO IL DPCM: 'HA VINTO CHI VOLEVA TERRORIZZARE E SPAVENTARE, È UN CLIMA PERICOLOSO' - HuffPostItalia : Alberto Zangrillo: 'Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro' - AnnaMaritati : RT @HuffPostItalia: Alberto Zangrillo: 'Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro' https://t.co… - PaoloGilardini : RT @HuffPostItalia: Alberto Zangrillo: 'Folla nei pronto soccorso? Il 60% dei pazienti è un codice verde. Non c'è il disastro' https://t.co… -