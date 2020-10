YouTube si rinnova su iOS e Android: tutte le novità di ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo mese è stato piuttosto intenso per YouTube. Ad ottobre, infatti, la piattaforma di video sharing per eccellenza – posseduta dal colosso Google – è stata protagonista di tutta una serie di aggiornamenti, che hanno introdotto diverse funzionalità mai viste per l’applicazione su dispositivi iOS e Android – e alcune non troppo gradite all’utenza Apple. Ora è tempo di un ulteriore rinnovamento. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale The Verge, l’app mobile ufficiale di YouTube ha quindi aperto le porte nelle ultime ore a diverse feature, tra cui pure delle nuove gesture. Più nello specifico, come riferisce la fonte, ora è possibile mettere un video a tutto schermo mediante un semplice swipe dal basso ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) L’ultimo mese è stato piuttosto intenso per. Ad, infatti, la piattaforma di video sharing per eccellenza – posseduta dal colosso Google – è stata protagonista di tutta una serie di aggiornamenti, che hanno introdotto diverse funzionalità mai viste per l’applicazione su dispositivi iOS e– e alcune non troppo gradite all’utenza Apple. Ora è tempo di un ulterioremento. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale The Verge, l’app mobile ufficiale diha quindi aperto le porte nelle ultime ore a diverse feature, tra cui pure delle nuove gesture. Più nello specifico, come riferisce la fonte, ora è possibile mettere un video a tutto schermo mediante un semplice swipe dal basso ...

