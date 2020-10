Uomini e Donne news, Michele Dentice deride Carlotta Savorelli (Di martedì 27 ottobre 2020) Non è un periodo particolarmente felice per Carlotta Savorelli. La 40enne dama del trono over di Uomini e Donne non solo è stata rifiutata da Michele Dentice, per il quale aveva preso una vera e propria cotta e che invece le ha preferito la rivale Roberta Di Padua, ma è stata anche derisa da quest’ultimo. La cosa è venuta alla luce grazie a un’altra frequentazione dell’uomo, Serena, la quale ha fatto sentire alla redazione un audio nel quale Michele parlava male delle Donne con cui è uscito finora. Tra queste, appunto, Carlotta, che è stata definita la “Fabio Volo dei poveri”. L’aitante personal trainer, insomma, si è preso gioco della profondità ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 ottobre 2020) Non è un periodo particolarmente felice per. La 40enne dama del trono over dinon solo è stata rifiutata da, per il quale aveva preso una vera e propria cotta e che invece le ha preferito la rivale Roberta Di Padua, ma è stata anche derisa da quest’ultimo. La cosa è venuta alla luce grazie a un’altra frequentazione dell’uomo, Serena, la quale ha fatto sentire alla redazione un audio nel qualeparlava male dellecon cui è uscito finora. Tra queste, appunto,, che è stata definita la “Fabio Volo dei poveri”. L’aitante personal trainer, insomma, si è preso gioco della profondità ...

Open_gol : Sale a 18 il numero di coristi contagiati dal Coronavirus alla Scala: dopo la scoperta di 9 cantanti donne positive… - IlContiAndrea : Blind, Blue Phelix, Santi tra gli Under Uomini di #Emma Casadilego, Cmqmartina, Mydrama per le Under Donne di #HellRaton #XF2020 - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - AngelaCalda3 : Vuoi conoscere donne uomini coppie della tua città?Invia un messaggio Whatsapp al 3791402505 - AngelaCalda3 : Non stare nei social a perdere tempo inizia subito a fare nuove conoscenze,donne uomini coppie,Invia un messaggio whatsapp al 3791402505 -