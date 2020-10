Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | arriva il chiarimento | “Ci ritroveremo”

(Di martedì 27 ottobre 2020)il: “Ci ritroveremo”. Al Grande Fratello Vip oggi si è chiusa una volta e per tutte la discussione tra i due amicistanno cominciando a ritrovarsi, dopo la brutta lite che li ha visti in rapporti tesi per giorni. I due dopo aver … L'articoloil: “Ci ritroveremo” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

cosmopolitan.com

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”. Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini discutono: “Hai tradito la mia fiducia” ...A me è simpatico, è una persona molto sensibile, ha tante robe da scoprire. Io non so cosa vede in me. Io le penso un po’ tutte. Gli sono vicino, gli sono amico. Se si aspettava da me altro, non posso ...