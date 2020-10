Taranto | un’adolescente salva la vita di un coetaneo vittima di bullismo

Leggi su noinotizie

(Di martedì 27 ottobre 2020) Di Francesco Santoro: Una telefonata alla polizialaa un quindicennedi atti diche aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi. La protagonista in positivo della vicenda è una adolescente che con la voce rotta dal pianto ha raccontato al personale della sala operativa della questura didi essere in contatto da giorni su Instagram con un ragazzo residente a Napoli. In chat l’amico ha confessato alla giovane di essere stato preso di mira da alcuni compagni di scuola al punto di pensare di farla finita e togliersi la. Raccolta la testimonianza, i poliziotti si sono mossi tempestivamente e, grazie al supporto della tecnologia, sono riusciti ad individuare e raggiungere telefonicamente il padre del ragazzo per metterlo al ...