Sonego-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Vienna 2020

(Di martedì 27 ottobre 2020) Lorenzoè opposto a Hubertal secondo turno dell’Atp 500 di. Il torinese ha sfruttato al meglio il ripescaggio come lucky loser, battendo in due set il serbo Lajovic. Il livello si alza contro il bombardiere polacco. La contesa andrà in scena giovedì 29 ottobre, conancora da definire. La copertura televisiva è affia SuperTennis (canali 64 del ditigale terrestre e 224 di Sky Sport), con livedisponibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente. Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.