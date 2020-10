Sampdoria-Salernitana, le formazioni ufficiali (Di martedì 27 ottobre 2020) Torna la Coppa Italia e in campo scendono Sampdoria e Salernitana. Queste le formazioni ufficiali, con Ranieri che ha attuato un turnover anche in vista del prossimo turno di Serie A: Sampdoria (4-2-3-1) – Letica; Rocha; Ferrari; Colley; Regini; Silva; Askildsen; Leris; Verre; Keita; La Gumina. All: Claudio Ranieri. Salernitana (4-4-2) – Belec; Karo, Mantovani, Gyömbér, Lopez; Casasola, Dziczek, Capezzi, Kupisz; Anderson, Giannetti. All: Fabrizio Castori. Foto: twitter Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Torna la Coppa Italia e in campo scendono. Queste le, con Ranieri che ha attuato un turnover anche in vista del prossimo turno di Serie A:(4-2-3-1) – Letica; Rocha; Ferrari; Colley; Regini; Silva; Askildsen; Leris; Verre; Keita; La Gumina. All: Claudio Ranieri.(4-4-2) – Belec; Karo, Mantovani, Gyömbér, Lopez; Casasola, Dziczek, Capezzi, Kupisz; Anderson, Giannetti. All: Fabrizio Castori. Foto: twitter Samp L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

