Renzi: “Chiederemo al Premier di modificare il DPCM”. (Di martedì 27 ottobre 2020) di Matteo Renzi. Ieri il Presidente Conte ha firmato un nuovo DPCM che, ovviamente, tutti noi rispetteremo come è giusto e logico che sia. E vorrei che il primo messaggio di questa Enews fosse per quei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni chiamati a far rispettare le regole anche nei momenti di tensione. Si … Leggi su freeskipper (Di martedì 27 ottobre 2020) di Matteo. Ieri il Presidente Conte ha firmato un nuovo DPCM che, ovviamente, tutti noi rispetteremo come è giusto e logico che sia. E vorrei che il primo messaggio di questa Enews fosse per quei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni chiamati a far rispettare le regole anche nei momenti di tensione. Si …

rudy_matrix : @claudio_2022 @Federica989111 @il Non solo i medici @claudio_2022 .. ieri Zaia in conferenza ha detto che TUTTE LE… - SignorAldo : RT @BGrisafi: RT: Renzi: “Chiederemo a Conte di modificare il dpcm” - maurizioft : RT @janavel7: Renzi: “Chiederemo di modificare il dpcm”. Zingaretti: 'Intollerabile stare con i piedi in due staffe” Zingaretti, è un piede… - attilasarti : RT @janavel7: Renzi: “Chiederemo di modificare il dpcm”. Zingaretti: 'Intollerabile stare con i piedi in due staffe” Zingaretti, è un piede… - SaCe86 : Renzi all'attacco sul Dpcm:'Chiederemo delle modifiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “Chiederemo Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera