"Questo è il segnale, la guerra è persa". Mieli travolge Conte: "Ha creduto a una stupidaggine" (Di martedì 27 ottobre 2020) "Il segnale che si perde la guerra". Non è ottimista, Paolo Mieli, e a Cartabianca prende di mira il governo e i virologi, con Massimo Galli che in collegamento con Bianca Berlinguer lo ascolta attentamente. "In questa situazione mi dispiace che chi ha sbagliato, tra medici e politici, non abbia ammesso di aver sbagliato. Non c'è stato uno che abbia detto di aver fatto una dichiarazione sbagliata. E Questo è il segnale che si perde la guerra", sottolinea l'ex direttore del Corriere della Sera, a proposito della lotta alla seconda ondata di coronavirus. "La responsabilità è di tutti, del governo e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) "Ilche si perde la". Non; ottimista, Paolo, e a Cartabianca prende di mira il governo e i virologi, con Massimo Galli che in collegamento con Bianca Berlinguer lo ascolta attentamente. "In questa situazione mi dispiace che chi ha sbagliato, tra medici e politici, non abbia ammesso di aver sbagliato. Non c'; stato uno che abbia detto di aver fatto una dichiarazione sbagliata. E; ilche si perde la", sottolinea l'ex direttore del Corriere della Sera, a proposito della lotta alla seconda ondata di coronavirus. "La responsabilità; di tutti, del governo e delle ...

RobertoBurioni : Mi arrendo. Se in un momento come questo il leader di un importante partito gioca a fare il complottista, è inutile… - matteosalvinimi : “Ci avete chiesto di investire decine di migliaia di euro per rendere i nostri luoghi sicuri. Noi abbiamo fatto tut… - Quirinale : #Mattarella: Non dobbiamo mai smettere di pensare al #futuro, anche in un momento difficile come questo, in cui l’a… - angelobagangl : RT @la_pausapranzo: Questo è ciò che è successo a #Torino la scorsa notte. Immagini che racchiudono tutta la pochezza e il vandalismo di al… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: Anche a Ravenna siamo vicini a tutte le attività bloccate da questo governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo è Varese 2.0: «Non è il tempo del consenso, questo è il tempo della responsabilità, dell'unità e della coesione» VareseNoi.it Covid, Alessia Marcuzzi positiva al test pungidito: «Rifarò il tampone»

Odissea tamponi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene questa sera non è potuta essere in studio per condurre l'appuntamento del martedì de programma di Italia ...

Conversazione con Salvatore Santangelo sul suo libro "Geopandemia, decifrare e rappresentare il caos" (Castelvecchi Editore)

La programmazione di Martedì 27 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Lavor ...

Odissea tamponi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice de Le Iene questa sera non è potuta essere in studio per condurre l'appuntamento del martedì de programma di Italia ...La programmazione di Martedì 27 Ottobre 2020 Palinsesto. 05:30 Maestri a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 Lavor ...