PS5, Xbox Series X/S e il futuro console: i cicli di vita non saranno come quelli delle schede grafiche secondo Phil Spencer

Phil Spencer, boss di Xbox, ha recentemente rilasciato un'intervista a Gameractor e ha parlato di tutto ciò che riguarda Xbox e del futuro delle console, quindi qualcosa che riguarda anche PS5. Nell'intervista, inoltre, il dirigente ha parlato anche dei cicli di vita delle console e dello sviluppo dei componenti per PC.

"Piattaforme stabili per periodi di tempo più lunghi, significa che gli sviluppatori acquisiranno maggiore familiarità con i motori e la tecnologia", ha affermato Spencer. "È per questo che abbiamo la stessa piattaforma di gioco principale per Series S e X, e francamente l'abbiamo spostata anche su PC in modo che gli sviluppatori possano utilizzare la stessa tecnologia su tutte le piattaforme."

