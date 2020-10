Proteste in piazza e dissenso interno tra i grillini: Conte rischia la poltrona? (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre in tutta Italia imperversano le Proteste di piazza, anche la maggioranza è in agitazione. I renziani sono entrati a gamba tesa contro Giuseppe Conte. I grillini invece si spaccano. C’è davvero il rischio che Conte perda la poltrona? “Chiudere alle 18 bar e ristoranti? Una follia” si sfogano i parlamentari grillini con una serie di messaggi critici. La chat dei deputati pentastellate sono state visionate dall’Adnkronos. C’è chi esce direttamente allo scoperto. Il senatore Emanuele Dessì, sentito telefonicamente in esclusiva da ilGiornale.it, dichiara. “Stiamo penalizzando intere categorie perché non è stato fatto nei giusti tempi e con la giusta forza un’azione importante nel ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre in tutta Italia imperversano ledi, anche la maggioranza è in agitazione. I renziani sono entrati a gamba tesa contro Giuseppe. Iinvece si spaccano. C’è davvero il rischio cheperda la? “Chiudere alle 18 bar e ristoranti? Una follia” si sfogano i parlamentaricon una serie di messaggi critici. La chat dei deputati pentastellate sono state visionate dall’Adnkronos. C’è chi esce direttamente allo scoperto. Il senatore Emanuele Dessì, sentito telefonicamente in esclusiva da ilGiornale.it, dichiara. “Stiamo penalizzando intere categorie perché non è stato fatto nei giusti tempi e con la giusta forza un’azione importante nel ...

Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - AngeloSantoro : Leggo tweet orribili. Profili con migliaia di follower che incitano alla violenza di piazza e sostengono che le amb… - martinacarletti : RT @Gitro77: Mentre i partiti presenti in Parlamento, sia quelli al Governo che all'opposizione, condannano le proteste dei lavoratori e ne… - singthobi : RT @bluecornflowerr: a torino in piazza castello è in atto la protesta dei taxisti verso le norme del nuovo decreto è così che si fanno le… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste piazza Cresce la protesta contro la stretta anti-covid: da Nord a Sud, scontri in piazza AGI - Agenzia Italia A Milano proteste anti Covid, scontri in piazza

Torino: la lunga notte di guerriglia contro il Dpcm in 3 minuti

(LaPresse) Oltre tre ore di scontri e disordini a Torino nella notte dove si sono tenute due manifestazione di protesta contro le misure anti-covid e le chiusure del Dpcm in due piazze diverse, Piazza ...

