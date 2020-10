Pretelli ha capito l’insegnamento della Gregoraci (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche se hanno fatto discutere, e ci poteva anche stare ci mancherebbe, i messaggi in codice che la Gregoraci ha svelato a Pierpaolo nella notte tra venerdì e sabato hanno dato i propri frutti, visto che i due ragazzi appaiono più vicini di quanto non lo sono stati mai in questo mese e mezzo di Grande Fratello Vip 5. Il risveglio di questa mattina per i #gregorelli è stato dolcissimo, e c’è già chi sogna una relazione fuori dalla casa per l’ex velino e la bellissima showgirl calabrese, che tanto improbabile a questo punto non è. Elisabetta cerca con la mano Pretelli nel letto In particolare, c’è un VIDEO che negli ultimi minuti sta facendo il giro del web, vale a dire quello del risveglio di Pierpaolo e della Gregoraci. Nel filmato qui ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Anche se hanno fatto discutere, e ci poteva anche stare ci mancherebbe, i messaggi in codice che laha svelato a Pierpaolo nella notte tra venerdì e sabato hanno dato i propri frutti, visto che i due ragazzi appaiono più vicini di quanto non lo sono stati mai in questo mese e mezzo di Grande Fratello Vip 5. Il risveglio di questa mattina per i #gregorelli è stato dolcissimo, e c’è già chi sogna una relazione fuori dalla casa per l’ex velino e la bellissima showgirl calabrese, che tanto improbabile a questo punto non è. Elisabetta cerca con la manonel letto In particolare, c’è unche negli ultimi minuti sta facendo il giro del web, vale a dire quello del risveglio di Pierpaolo e. Nel filmato qui ...

