"Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole" (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ora sono convinto che sia possibile Piegare la curva in un mese se saremo uniti e, sulla linea del nuovo Dpcm, sapremo ridurre i contatti non essenziali. Mi rendo conto che questo è un Dpcm di compromesso, e che a pagare è la socialità, ma se riusciamo a limitare i nostri contatti è fattibile Piegare la curva in un mese”.A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, tra gli esperti che avevano chiesto misure più stringenti per frenare l’espandersi dei contagi di Covid-19, in particolare nelle grandi città. “Dal punto di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) “Ora sono convinto che sialain unsee, sulla linea del nuovo Dpcm, sapremo ridurre i contatti non essenziali. Mi rendo conto che questo; un Dpcm di compromesso, e che a pagare; la socialità, ma se riusciamo a limitare i nostri contatti; fattibilelain un”.A dirlo all’Adnkronos Salute; il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, tra gli esperti che avevano chiesto misure più stringenti per frenare l’espandersi dei contagi di Covid-19, in particolare nelle grandi città. “Dal punto di ...

alcancian : RT @HuffPostItalia: 'Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole' - roma_paoletta : RT @HuffPostItalia: 'Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole' - dariosci1 : RT @HuffPostItalia: 'Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole' - atosi567 : RT @HuffPostItalia: 'Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole' - HuffPostItalia : 'Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole' -

Ultime Notizie dalla rete : Piegare curva Covid, Pregliasco: "Possibile piegare curva in 1 mese se siamo uniti" Adnkronos "Piegare la curva in un mese è possibile, se saremo uniti e seguiremo le regole"

“Ora sono convinto che sia possibile piegare la curva in un mese se saremo uniti e, sulla linea del nuovo Dpcm, sapremo ridurre i contatti non essenziali. Mi rendo conto che questo è un Dpcm di ...

Toscana, il neoassessore Bezzini "Dobbiamo reggere l’urto dei contagi per 3-4 settimane"

La primavera scorsa il sistema ha retto all'urto in un quadro di lockdown duro, che ha ridotto relazioni tra le persone e alla fine ha piegato la curva. Ora siamo in uno scenario nuovo ...

“Ora sono convinto che sia possibile piegare la curva in un mese se saremo uniti e, sulla linea del nuovo Dpcm, sapremo ridurre i contatti non essenziali. Mi rendo conto che questo è un Dpcm di ...La primavera scorsa il sistema ha retto all'urto in un quadro di lockdown duro, che ha ridotto relazioni tra le persone e alla fine ha piegato la curva. Ora siamo in uno scenario nuovo ...