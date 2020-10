Pd: Raggi annuncia linea Atac doppione Cotral da Ostia a Fiumicino (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a uno spettacolo imbarazzante e a una decisione incomprensibile”. Questo il commento del consigliere capitolino Giovanni Zannola alla presentazione dei ‘nuovi’ bus avvenuta ad Ostia da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi e di una delegazione. “Allestire un tendone da circo fronte mare puo’ rivelarsi una simpatica attrattiva per i turisti, ma non per presentare presunte nuove vetture, la maggior parte delle quali gia’ in circolazione da settimane in vari Municipi- gli fa eco Leonardo Di Matteo, responsabile Mobilita’ e Trasporti Pd Roma- determinando altresi’ disservizi nel corso della mattinata stessa.” “Devo ammettere, pero’, che effettivamente e’ stata ‘circense’ la decisione annunciata per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “Nei giorni scorsi abbiamo assistito a uno spettacolo imbarazzante e a una decisione incomprensibile”. Questo il commento del consigliere capitolino Giovanni Zannola alla presentazione dei ‘nuovi’ bus avvenuta adda parte della sindaca di Roma Virginiae di una delegazione. “Allestire un tendone da circo fronte mare puo’ rivelarsi una simpatica attrattiva per i turisti, ma non per presentare presunte nuove vetture, la maggior parte delle quali gia’ in circolazione da settimane in vari Municipi- gli fa eco Leonardo Di Matteo, responsabile Mobilita’ e Trasporti Pd Roma- determinando altresi’ disservizi nel corso della mattinata stessa.” “Devo ammettere, pero’, che effettivamente e’ stata ‘circense’ la decisioneta per ...

TuzioristaGreen : RT @enzoq69: ++RAGGI CHE ABBAGLIANO LA CAPITALE++ Dopo i 400 bus nuovi già in servizio e i 700 bus in arrivo entro il 2021 la bella Raggi… - GiancarloGarci6 : RT @enzoq69: ++RAGGI CHE ABBAGLIANO LA CAPITALE++ Dopo i 400 bus nuovi già in servizio e i 700 bus in arrivo entro il 2021 la bella Raggi… - EvasoreHonesto : RT @Michele_Anzaldi: A oltre 1 mese dall'apertura delle scuole, dopo che il contagio si è diffuso ovunque anche per mezzi pubblici stracolm… - AnimaCeleste : RT @Michele_Anzaldi: A oltre 1 mese dall'apertura delle scuole, dopo che il contagio si è diffuso ovunque anche per mezzi pubblici stracolm… - CarlaTrudu : RT @Michele_Anzaldi: A oltre 1 mese dall'apertura delle scuole, dopo che il contagio si è diffuso ovunque anche per mezzi pubblici stracolm… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi annuncia Trasporti: "Raggi annuncia linea ATAC 'doppione' di Cotral, da Ostia a Fiumicino" Abitare a Roma Pd: Raggi annuncia linea Atac doppione Cotral da Ostia a Fiumicino

L’annuncio “ha il sapore della beffa per il Partito Democratico ... con uno sperpero di risorse pubbliche da parte dell’amministrazione Raggi: perche’ tanta disattenzione verso l’entroterra lidense da ...

Enel X porta al debutto le nuove JuiceBox per ricaricare a casa o in ufficio

Enel X porta al debutto le nuove JuiceBox per agevolare la ricarica della propria auto elettrica a casa o in ufficio.

L’annuncio “ha il sapore della beffa per il Partito Democratico ... con uno sperpero di risorse pubbliche da parte dell’amministrazione Raggi: perche’ tanta disattenzione verso l’entroterra lidense da ...Enel X porta al debutto le nuove JuiceBox per agevolare la ricarica della propria auto elettrica a casa o in ufficio.