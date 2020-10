Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi | il web chiede la squalifica

(Di martedì 27 ottobre 2020)De, concorrenteversa del Grande Fratello Vip a causa delle sue uscite “infelici”, questo pomeriggio ha detto (di nuovo) unafuori luogo nei confronti di. La contessa, innervosita dal caos creatosi per un gioco proposto dagli autori, si è lasciata andare ad un’esternazione piuttosto pesante. I concorrenti del reality, in vista dell’arrivo di Halloween, sono stati spronati a fare il gioco del fantasma. Il divertente passatempo consisteva nell’ignorare il malcapitato che indossava un capello da strega che diventava di diritto il fantasma. Il compito del fantasma era quello di far sì ...

Mentre i coinquilini apparecchiavano e finivano di preparare le pietanze, Adua Del Vesco e Guenda Goria sono andate in magazzino per prendere una cassa d’acqua e malauguratamente le bottiglie in vetro ...Gossip TV. Rosalinda Cannavò si ferisce con una cassa di bottiglie d'acqua nella Casa del Grande Fratello Vip, ma Patrizia De Blanck non la soccorre e continua a cenare. Incidente potenzialmente peric ...