Orta di Atella | Carabinieri ed Esercito chiudono le strade di accesso alla città

Orta di Atella. Carabinieri ed Esercito stanno blindando la città della provincia di Caserta. In questi minuti sono in corso le installazioni dei new jersey sulle vie d'accesso secondarie alla città e l'ingresso ad Orta sulla provinciale Caivano – Aversa. I militari stanno provvedendo a blindare la città davanti agli occhi dei residenti.

