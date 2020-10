Nuovo dpcm, Conte sulla chiusura dei teatri: “Un colpo al cuore” (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppe Conte in due interviste rilasciate a due autorevoli quotidiani italiani ha spiegato le motivazioni che hanno accompagnato la redazione del Nuovo dpcm. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato due interviste a due autorevoli quotidiani italiani, in cui ha spiegato le riflessioni, le considerazioni e le scelte che di fatto hanno accompagnato la discussione intorno al Nuovo dpcm. Dal momento della sua pubblicazione una pioggia di critiche è caduta sull’esecutivo, ed ormai ogni giorno ci sono manifestazioni e scontri in piazza per protestare contro le misure prese dal Governo. Il premier racconta della difficoltà di approvare determinate misure, difficoltà nata dalla consapevolezza di agire nell’interesse dalla ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Giuseppein due interviste rilasciate a due autorevoli quotidiani italiani ha spiegato le motivazioni che hanno accompagnato la redazione del. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, ha rilasciato due interviste a due autorevoli quotidiani italiani, in cui ha spiegato le riflessioni, le considerazioni e le scelte che di fatto hanno accompagnato la discussione intorno al. Dal momento della sua pubblicazione una pioggia di critiche è caduta sull’esecutivo, ed ormai ogni giorno ci sono manifestazioni e scontri in piazza per protestare contro le misure prese dal Governo. Il premier racconta della difficoltà di approvare determinate misure, difficoltà nata dalla consapevolezza di agire nell’interesse dalla ...

matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : 'Ci avete tolto il respiro'. Significative le parole accorate di Rossella Brescia. È assurdo bollare cultura e spet… - JessicaHill91 : RT @ultimenotizie: Sette arresti e due denunce. È il bilancio, ancora provvisorio, dei disordini avvenuti in serata a #Torino, dopo il nuov… - Mmartipassudet : RT @stefan_99_: @LaPrimaManina @b090706 Ma veramente credete che quelli siano i commercianti veri colpiti dal nuovo dpcm? ?? Guardate le pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera Covid, Contributi a Fondo Perduto raddoppiati a novembre e platea più ampia di beneficiari

Il nuovo Dpcm firmato da Conte è già in vigore. Stretta a turismo, spettacolo e lavori intermittenti dello sport. Il Premier garantisce: insieme alle misure più stringenti, arriverà una nuova ...

Molinaro (Lega): “Occorrono misure forti a sostegno delle attività produttive”

“Il nuovo DPCM varato dal Governo Conte, ci impone urgentemente di attivare misure di sostegno, proporzionate al danno e non a pioggia, per tutte le attività produttive che sono già fortemente provate ...

Il nuovo Dpcm firmato da Conte è già in vigore. Stretta a turismo, spettacolo e lavori intermittenti dello sport. Il Premier garantisce: insieme alle misure più stringenti, arriverà una nuova ...“Il nuovo DPCM varato dal Governo Conte, ci impone urgentemente di attivare misure di sostegno, proporzionate al danno e non a pioggia, per tutte le attività produttive che sono già fortemente provate ...