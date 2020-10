Napoli, il pianto disperato di una donna: “Io, vedova e con 2 figli, non posso più lavorare” (Di martedì 27 ottobre 2020) Lacrime, rabbia, dolore. C’è tutto questo nelle immagini della folla scesa in strada a Napoli per protestare contro le restrizioni introdotte dall’ultimo Dpcm varato dal governo, che rischia di mettere in ginocchio settori, soprattutto quello della ristorazione, già provati da mesi di lockdown e difficoltà economiche. Tante storie tutte insieme, una al fianco dell’altra, radunate a piazza del Plebiscito per dire “basta” di fronte a quella che in tanti stanno vivendo come una vera e propria ingiustizia, in un momento già estremamente delicato. A fare il giro dei social in queste ore è stata in particolare una sequenza, quella che ha ripreso la disperazione di una donna in lacrime, disperata. “Sono stata licenziata” urla la signora, spiegando poi ai giornalisti accorsi attorno ... Leggi su ilparagone (Di martedì 27 ottobre 2020) Lacrime, rabbia, dolore. C’è tutto questo nelle immagini della folla scesa in strada aper protestare contro le restrizioni introdotte dall’ultimo Dpcm varato dal governo, che rischia di mettere in ginocchio settori, soprattutto quello della ristorazione, già provati da mesi di lockdown e difficoltà economiche. Tante storie tutte insieme, una al fianco dell’altra, radunate a piazza del Plebiscito per dire “basta” di fronte a quella che in tanti stanno vivendo come una vera e propria ingiustizia, in un momento già estremamente delicato. A fare il giro dei social in queste ore è stata in particolare una sequenza, quella che ha ripreso la disperazione di unain lacrime, disperata. “Sono stata licenziata” urla la signora, spiegando poi ai giornalisti accorsi attorno ...

In più, l’ordinaria presenza di dipendenti del Comune di Napoli e della Napoli Servizi sarà copiosamente ... di Via Santa Maria del Pianto all’altezza dell’impianto di cremazione comunale. Pertanto, i ...

Enrico Panini: “Le giornate dedicate alla commemorazione dei nostri cari si svolgeranno in piena sicurezza”

NAPOLI – In previsione dei prossimi giorni dedicati al rito ... carrabile e pedonale, di Via Santa Maria del Pianto all’altezza dell’impianto di cremazione comunale. Pertanto, i mezzi pubblici ...

NAPOLI – In previsione dei prossimi giorni dedicati al rito ... carrabile e pedonale, di Via Santa Maria del Pianto all'altezza dell'impianto di cremazione comunale. Pertanto, i mezzi pubblici ...