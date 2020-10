L’Ajax scappa ma Zapata la riprende | 2-2 a Bergamo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Al termine di una partita molto ben giocata, l’Atalanta acciuffa un prezioso pareggio in rimonta. In svantaggio di due reti alla fine del primo tempo, i nerazzurri rimontano nella ripresa e restano secondi da soli nel girone. Dopo l’incolore prova di sabato con la Sampdoria, Gasperini può essere soddisfatto della reazione dei suoi. Scontro filosofico? Ci si aspetterebbe una partita fin da subito vibrante, invece Atalanta e Ajax si studiano nei primi dieci minuti. A conferma delle indiscrezioni della vigilia, Gasperini manda in campo l’undici titolare. Pasalic prende il posto dell’infortunato De Roon. Nei lancieri, Ten Hag si affida a Traorè in attacco, coadiuvato da Tadic e Neres. Dietro, Blind scala a difensore centrale. Anche qui nessuna novità rispetto alla vigilia. La prima vera occasione capita ad Ilicic al quarto d’ora di ...