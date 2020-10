(Di martedì 27 ottobre 2020) Petardi e bombe carta, fumogeni, cariche della polizia, vetrine distrutte, cassonetti gettati a terra. Scene diurbana ieri sera ae afra gruppi di manifestanti scesi in piazza per protestarele misure anti Covid e le forze dell’ordine, costrette al lancio di lacrimogeni e alle cariche di alleggerimento per rispondere al lancio di sassi e bottiglie. Dieci i manifestanti fermati sotto la Mole, criminali comuni e ultrà, due nel capoluogo lombardo, dove è stato ferito un poliziotto. Colpito alla testa nel capoluogo piemontese un giovane fotoreporter; feriti due poliziotti. Sulla scia delle proteste di Napoli e Roma, la prima sera senza bar e ristoranti è esplosa in tensioni e scontri anche in due tra le Regioni più colpite dalla pandemia, la curva dei ...

Agenzia_Ansa : #covid #Guerriglia a #Torino e #Milano, negozi saccheggiati e scontri con le forze dell'ordine. Dieci fermi, un pol… - repubblica : Rabbia nelle piazze d’Italia guerriglia e bombe carta Torino, negozi saccheggiati - Tg3web : ?? Scene da guerriglia urbana a Torino nelle proteste contro le misure dell'ultimo Dpcm #Tg3 (immagini @localteamtv) - clikservernet : La guerriglia a Torino e Milano contro il DPCM - graziasteps : RT @localteamtv: Guerriglia urbana a #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : guerriglia Torino

A Torino alle 20.30 in piazza Castello si è iniziata a riunire ... In via Roma e in Piazza San Carlo, si sono viste scene di 'guerriglia urbana' , sono stati lanciati lacrimogeni per replicare al ...Ma non è solo Torino. La miccia innescata tre giorni fa a piazza Plebiscito ... gli antagonisti e gli ultras. Guerriglia anche a Milano dove tra i manifestanti che si muovono rapidi da Corso Buenos ...