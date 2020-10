Il Collegio torna su Rai2 e porta i ragazzi nel 1992. Arrivano le lezioni di educazione sessuale

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 ottobre 2020) I professori de Il5 Si riaprono i cancelli de Ildi. In questa quinta stagione, il docu-reality abbandonerà gli anni ‘80 e approderà nel. Per i nuovi 21 giovani protagonisti rimarrà invariata la necessità di adattarsi, di obbedire e seguire le indicazioni del preside, dei severi sorveglianti e del corpo docente. L’applicazione delle regole è, infatti, ancora una volta l’immancabile leitmotiv del programma. Senza genitori, cellulari, e le comodità dei giorni nostri, gli adolescenti di oggi dovranno imparare a convivere e raggiungere l’obiettivo finale, ovvero superare l’esame di terza media del. La nuova stagione del programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, avrà una nuova ...