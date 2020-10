“I ristoranti non sono luoghi di contagio”: i distributori Horeca contestano il Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Italgrob, la Federazione Italiana dei distributori Horeca, si aggiunge al coro di contrarietà all’ultimo Dpcm del governo Conte: “Si scarica indebitamente solo su alcuni attori della scena economica italiana, già provata da questi mesi, la colpa dell’aumento dei contagi”. “Nello specifico – continua Italgrob – i soggetti più colpiti e penalizzati con la chiusura dei locali alle 18.00 sono gli operatori del fuoricasa. Un settore fondamentale per l’economia italiana, oltre 350 mila aziende, un milione e duecentomila addetti e oltre a 4 mila aziende di distribuzione”. Per la Federazione Italgrob e per la categoria dei distributori le imposizioni dell’ultimo Dpcm “sono inaccettabili, ... Leggi su winemag (Di martedì 27 ottobre 2020) Italgrob, la Federazione Italiana dei, si aggiunge al coro di contrarietà all’ultimodel governo Conte: “Si scarica indebitamente solo su alcuni attori della scena economica italiana, già provata da questi mesi, la colpa dell’aumento dei contagi”. “Nello specifico – continua Italgrob – i soggetti più colpiti e penalizzati con la chiusura dei locali alle 18.00gli operatori del fuoricasa. Un settore fondamentale per l’economia italiana, oltre 350 mila aziende, un milione e duecentomila addetti e oltre a 4 mila aziende di distribuzione”. Per la Federazione Italgrob e per la categoria deile imposizioni dell’ultimoinaccettabili, ...

Capezzone : Da Veltroni a Rep, escono al naturale. Non si incazzano tanto per l’ingiusta chiusura di teatri e cinema, ma per il… - chetempochefa : 'Siamo sicuri che il problemi siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? È giusto autorizzare le… - AnnalisaChirico : Ci sono situazioni estreme? Si facciano chiusure geograficamente localizzate ma che senso ha colpire interi settori… - annamaria_ff : RT @TeresaBellanova: La chiusura dei ristoranti alle 18 è sbagliata. Chi ha fatto sforzi per mettersi in regola non deve sentirsi tradito.… - maurovanetti : @robycon @annak65649009 Ho invece il sospetto (anche perché lo dicono apertamente i politici stessi) che si chiudan… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti non “I ristoranti non sono luoghi di contagio”: i distributori Horeca contestano il Dpcm WineMag.it Perché non provare con il ristorante a tempo?

E allora riflettiamo su ciò: se tutti compriamo all’estero resteremo senza soldi e senza soldi non si va da nessuna parte. Aiutiamo i nostri commercianti: io da oggi al ristorante ci vado a pranzo e ...

Renzi, chiudendo ristoranti aumentano solo disoccupati

Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Chiedere di ...

E allora riflettiamo su ciò: se tutti compriamo all’estero resteremo senza soldi e senza soldi non si va da nessuna parte. Aiutiamo i nostri commercianti: io da oggi al ristorante ci vado a pranzo e ...Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Chiedere di ...