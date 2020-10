Gattuso pensa al doppio centravanti Petagna-Osimhen per la Real Sociedad

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il Napoli è già con la testa all’Europa. Giovedì alle 21 si gioca-Napoli, gli spagnoli sono primi in classifica in Liga. Repubblica Napoli fa il punto sulla formazione. E scrive che il turnover sarà limitato. Dovrebbe tornare Ospina eavrebbe intenzione di far riposare Di Lorenzo con Hysaj a destra. A centrocampo se non recupera Bakayoko (taglio al ginocchio per lui), “toccherebbe ad uno tra Demme e Lobotka”. Le novità più importanti davanti. Confermato Insigne, Politano favorito su Lozano. Ma scalpita anchelo ha provato in coppia concontro il Benevento, soluzione che potrebbe essere riproposta pure a San Sebastian, col Napoli quasi obbligato a fare risultato contro la ...