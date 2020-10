“Devo lasciare…”. Una vita, un addio inatteso: se ne va una delle protagoniste più amate. “Meglio la famiglia” (Di martedì 27 ottobre 2020) La Spagna ma anche l’Italia deve dire addio ad una delle protagoniste di una soap opera che ha intrattenuto migliaia di donne e non solo. Parliamo di una vita. È qui che una grande attrice, dopo ben 1359 capitoli alle spalle, ha detto che è ora di fare altro. Amparo Fernández, per tutti conosciuta come Susana Ruiz, ha scelto di salutare la sarta. Le anticipazioni spagnole rivelano che la Ruiz ritrova l’amore con Armando. Dopo un bacio romantico nel centro del quartiere, l’uomo proporrà alla sarta di andare a vivere insieme a New York. Ma cosa succederà? La sarta lascerà Acacias e tutti i suoi amici. Un addio inaspettato, visto che si tratta di un volto da sempre molto presente nella trama. A parlarne oggi ci pensa la stessa attrice, in una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) La Spagna ma anche l’Italia deve diread unadi una soap opera che ha intrattenuto migliaia di donne e non solo. Parliamo di una. È qui che una grande attrice, dopo ben 1359 capitoli alle spalle, ha detto che è ora di fare altro. Amparo Fernández, per tutti conosciuta come Susana Ruiz, ha scelto di salutare la sarta. Le anticipazioni spagnole rivelano che la Ruiz ritrova l’amore con Armando. Dopo un bacio romantico nel centro del quartiere, l’uomo proporrà alla sarta di andare a vivere insieme a New York. Ma cosa succederà? La sarta lascerà Acacias e tutti i suoi amici. Uninaspettato, visto che si tratta di un volto da sempre molto presente nella trama. A parlarne oggi ci pensa la stessa attrice, in una ...

