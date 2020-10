Decreto Ristori, via libera dal CdM: indennizzi fino al 400% per discoteche e 150% per i ristoranti (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri, proprio come promesso dal premier Conte a più riprese in queste ore, ha approvato oggi il Decreto Ristori che introduce in tempi rapidissimi un ampio pacchetto di misure per sostenere le categorie più coinvolte dalle misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM, in vigore fino alla fine del mese prossimo. Il nuovo Decreto prevede un’indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) così come i lavoratori stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera. Le aziende più colpite dal nuovo e discusso DPCM potranno contare sulla sospensione dei versamenti contributivi relativi ai ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Consiglio dei Ministri, proprio come promesso dal premier Conte a più riprese in queste ore, ha approvato oggi ilche introduce in tempi rapidissimi un ampio pacchetto di misure per sostenere le categorie più coinvolte dalle misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM, in vigorealla fine del mese prossimo. Il nuovoprevede un’indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) così come i lavoratori stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera. Le aziende più colpite dal nuovo e discusso DPCM potranno contare sulla sospensione dei versamenti contributivi relativi ai ...

petergomezblog : Decreto ristori, indennizzi raddoppiati per chi deve chiudere del tutto: tetto a 150mila euro. Si discute sulle cat… - rtl1025 : ?? Si va verso ristori corposi per il settore della somministrazione, con #bar, #pasticcerie e #gelaterie che dovreb… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Massimi47715989 : Decreto ristori, via libera del Consiglio dei ministri - Politica - ANSA - angy_mastro08 : RT @ercivettone1: Leggo anticipazioni sul Decreto Ristori e mi salta all'occhio che gli indennizzi avverranno in base ai fatturati dichiara… -