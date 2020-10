Con il lockdown a Natale, in fumo 25 miliardi di spesa. L'allarme di Censis-Confimprese (Di martedì 27 ottobre 2020) A fine anno, a causa della seconda ondata di vincoli in aggiunta al primo lockdown, si stima un crollo dei consumi per un valore complessivo di 229 miliardi di euro (-19,5% in termini reali in un... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) A fine anno, a causa della seconda ondata di vincoli in aggiunta al primo, si stima un crollo dei consumi per un valore complessivo di 229di euro (-19,5% in termini reali in un...

AnnalisaChirico : Com’era? Il ‘modello italiano’ di gestione pandemia, quello esaltato dai giornalisti compiacenti, il lockdown più l… - HuffPostItalia : “Convertendo il mio ristorante in delivery-friendly, con il lockdown ho incassato tra il 40 e il 50 per cento in pi… - Marcozanni86 : Tipo come con primo lockdown? Esempio attività ristorazione, 30k euro persi ogni mese, indennizzo governicchio… - Affaritaliani : #Venezia semi deserta con la #chiusura dei locali alle 18 #COVID19 #lockdown - nelenondelmondo : RT @Agenzia_Italia: Con un lockdown a Natale avremmo 25 miliardi di consumi in meno -