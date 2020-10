Agro-nocerino | l’onda dei contagi non arretra | i casi nei comuni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon si placa l’onda diche sta riguardando in modo particolare l’Sarnese. Nocera Inferiore, come annunciato ieri dal sindaco Manlio Torquato è a quota totale 246, di più anche di Scafati che nella giornata di ieri ha registrato dieci nuovima non riesce ad aggiornare il conto anche dei positivi per un ritardo dicazione con l’Asl. Pagani con nove nuovi positivi raggiunge 139in totale. Purtroppo la crescita si è accelerata in tutta la zona: tredici nuovi, provenienti da sette focolai diversi anche ad Angri, per un totale di 73 positivi, nove a San Valentino Torio che grazie anche a sette guariti è a quota 57. Il sindaco Michele ...