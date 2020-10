Weekend romantico per i Ferragnez, a caccia di tartufi in Piemonte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un Weekend alla ricerca di tartufi per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia pi seguita d'Italia ha trascorso un sabato romantico in provincia di Asti. Insieme al cane Lizzy, i Ferragnez hanno scavato ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unalla ricerca diper Chiara Ferragni e Fedez. La coppia pi seguita d'Italia ha trascorso un sabatoin provincia di Asti. Insieme al cane Lizzy, ihanno scavato ...

gualtierobomba : ECCO I < GENI > CHE CONTE HA INTERPELLATO PER RISOLVERE LA PANDEMIA IN ITALIA.. IL MONDO CI STA PRENDENDO PER IL HU… - madeighline : consigliatemi dei bei posti per un weekend romantico/ capodanno in due tipo una baita o una casa in montagna e cose… - RisallariRigels : RT @VisitTrentino: ???? Weekend romantico in montagna: una dolce fuga di coppia immersi nella natura delle Dolomiti ?? - Zeronegativo73 : RT @VisitTrentino: ???? Weekend romantico in montagna: una dolce fuga di coppia immersi nella natura delle Dolomiti ?? - CittadinidiTwtt : RT @VisitTrentino: ???? Weekend romantico in montagna: una dolce fuga di coppia immersi nella natura delle Dolomiti ?? -