Uncharted | nuovo video dal set mostra un Mark Wahlberg “baffuto” nei panni di Sully

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’attore, un tempo candidato al ruolo di Nathan Drake nel film di, siora in uncondiviso sul suo account Instagram munito di un paio di baffoni per il suo “recasting” nel film live-action ispirato alla popolare serie digiochi Naughty Dog nel ruolo di Victor “” Sullivan, mentore di Drake che in questo primo adattamento cinematografico sarà interpretato dal Tom Holland dei film di Spider-Man. Nonostante i baffi è oltremodo evidente la diversità delle fattezze dicon la sua controparteludica, vedremo se i fan delgioco le riusciranno a metabolizzare, ad esempio Nolan North, voce ufficiale di Nathan Drake ...

