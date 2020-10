Temptation Island, Sofia Calesso torna con Alessandro: «Antonella Elia? La ringrazierò sempre» (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molti la ricordano a Temptation Island mentre parlava in terza persona scatenando la curiosità di Antonella Elia. La domanda «Chi è Sofia?»,... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) In molti la ricordano amentre parlava in terza persona scatenando la curiosità di. La domanda «Chi è?»,...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - franzisksksksk : sono andata a vedere il profilo di Selvaggia Roma e non l'ho riconosciuta talmente si è cambiata i connotati, non s… - catear97 : @_scansafatiche_ Ha fatto temptation island e basta, e nel frattempo si è rifatta dalla testa ai piedi ?? - LivinInHardinIG : Raga ma questa è la Selvaggia di Temptation Island? ???? Raga dite che state scherzando perché mi sa che ho bisogno… - anadiomenee : @RossiGass101 Una che ha fatto Temptation Island nell'anno dei dinosauri ed è diventata famosa perché chiamava il suo oramai ex 'lenticchio' -