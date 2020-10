Rapina in casa Correa, caccia alla “talpa”. Il giocatore: “Sei un codardo!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una brutta sorpresa per Joaquin Correa al termine di Lazio-Bologna: la casa del giocatore è stata svaligiata. La polizia è alla ricerca dei ladri. Intanto l’argentino si è sfogato sui social. La Lazio ha battuto sabato sera il Bologna all’Olimpico, ma Joaquin Correa non ha avuto modo di festeggiare. Il suo appartamento all’interno di un residence in via Cassia, alla … L'articolo Rapina in casa Correa, caccia alla “talpa”. Il giocatore: “Sei un codardo!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una brutta sorpresa per Joaquinal termine di Lazio-Bologna: ladelè stata svaligiata. La polizia èricerca dei ladri. Intanto l’argentino si è sfogato sui social. La Lazio ha battuto sabato sera il Bologna all’Olimpico, ma Joaquinnon ha avuto modo di festeggiare. Il suo appartamento all’interno di un residence in via Cassia,… L'articoloin“talpa”. Il: “Sei un codardo!” proviene da www.meteoweek.com.

Umbria24 : Commando armato rapina in casa Luca Toni e Marta Cecchetto: «Stiamo tutti bene» - nmirotti : @LalliVincenzo @GraRulli @Rossell48487465 @TraviMonica @GiovanniAgost20 @LaStampa Azzerare le spese militari vuol d… - amazzini64 : @Potemkin959 Il patrimonio è intoccabile se frutto di reddito (che fino a prova contraria è già tassato) e risparmi… - junews24com : Rapina armata a casa Toni: «Non toccate i miei figli». La ricostruzione - - clubdoria46 : Rapina in casa di #Toni: due ore di terrore per l'ex campione del Mondo -