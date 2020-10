Proteste anti-Dpcm da nord a sud, duri scontri a Milano | Alta tensione anche a Torino e Napoli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Proteste anti-Dpcm, scontri a Milano tra manifestanti e forze dell'ordine Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Tgcom24 13 di 13 Tgcom24 13 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020)tra manifeste forze dell'ordine Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Tgcom24 13 di 13 Tgcom24 13 ...

MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - UsqueAdFinem71 : RT @angelo_forgione: Devastazioni, saccheggi e scontri stasera a #Torino e #Milano. La sapentissima regia della camorra. - angelo_forgione : Devastazioni, saccheggi e scontri stasera a #Torino e #Milano. La sapentissima regia della camorra. -