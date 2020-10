Napoli, la protesta non si ferma, in migliaia in piazza: “Non vogliamo fallire” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Napoletani ancora in piazza per protestare contro le misure restrittive di Governo e regione, che limitano le aperture e condannano imprenditori e commercianti al blocco del lavoro. Napoli proteste (Facebook)Napoletani ancora in piazza questa sera. migliaia di persone affollano piazza del Plebiscito per protestare contro la stretta di Governo e regione in merito alle misure prese per contrastare l’ondata incontrollata di covid19 in Italia. Ristoratore, gestori di locali, commercianti ma anche tanta gente comune, sta sfilando per la città partenopea per manifestare il proprio dissenso nei confronti di queste misure che secondo molti non permetteranno più alle loro attività di riaprire. La protesta a ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Napoletani ancora inperre contro le misure restrittive di Governo e regione, che limitano le aperture e condannano imprenditori e commercianti al blocco del lavoro.proteste (Facebook)Napoletani ancora inquesta sera.di persone affollanodel Plebiscito perre contro la stretta di Governo e regione in merito alle misure prese per contrastare l’ondata incontrollata di covid19 in Italia. Ristoratore, gestori di locali, commercianti ma anche tanta gente comune, sta sfilando per la città partenopea per manifestare il proprio dissenso nei confronti di queste misure che secondo molti non permetteranno più alle loro attività di riaprire. Laa ...

Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - andyberg71 : RT @heyjude_90: Protesta dei tassisti sotto casa. Napoli. - ele9061 : RT @MickLausonia: Finalmente un post di spessore. #coronavirus #DittaturaSanitaria #ASINTOMATICI #covidioti #COVID19 astenetevi dalla guer… -