Napoli, collettivi scendono in piazza: “Siamo stanchi di vivere nell’incertezza” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche i collettivi studenteschi scendono in piazza. Il sindacato autonomo degli studenti Link – Studenti indipendenti sarà oggi in piazza del Plebiscito alle 18,00. “Siamo le studentesse e gli studenti di questa città che vivono nella precarietà formativa, lavorativa, esistenziale” – si legge sulla pagina Facebook del sindacato. La scuola e l’università vivono da parecchi anni le conseguenze dei tagli che incidono sia sulla didattica che sul welfare scolastico. Gli studenti al pari delle categorie economiche colpite dalle restrizioni dell’ultimo DPCM stanno vivendo numerosi disagi. La DAD è solo l’ultima delle difficoltà che vive il mondo della formazione negli ultimi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche istudenteschiin. Il sindacato autonomo degli studenti Link – Studenti indipendenti sarà oggi indel Plebiscito alle 18,00. “Siamo le studentesse e gli studenti di questa città che vivono nella precarietà formativa, lavorativa, esistenziale” – si legge sulla pagina Facebook del sindacato. La scuola e l’università vivono da parecchi anni le conseguenze dei tagli che incidono sia sulla didattica che sul welfare scolastico. Gli studenti al pari delle categorie economiche colpite dalle restrizioni dell’ultimo DPCM stanno vivendo numerosi disagi. La DAD è solo l’ultima delle difficoltà che vive il mondo della formazione negli ultimi ...

