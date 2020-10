Modello 770 2020 | invio entro il 2 novembre Chi deve farlo e istruzioni

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il770/essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrateil prossimo 2(il termine ordinario è il 31 ottobre che quest’anno cade di sabato). La stessa Agenzia, con il provvedimento del 15 gennaio, ha approvato la dichiarazione unica del sostituto d’imposta(Redditi 2019) con leper la compilazione, da utilizzare per la comunicazione delle ritenute operate nell’anno 2019 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta. La dichiarazione dei sostituti ...

Il modello 770/2020, deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 2 novembre 2020 (il termine ordinario è il 31 ottobre che quest’anno cade di ...Anche le SRL a ristretta base sociale che optano per l’opzione per la tassazione per trasparenza, ex articolo 116 TUIR, dovranno compilare il modello 770.