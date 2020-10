L’Italia non si farà più prendere in giro (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. “Se non proteggiamo la salute, non proteggiamo l’economia”, dice il premier Conte agli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Una frase apparentemente perfetta come una bolla di sapone. E tale è: una bolla di sapone destinata a scoppiare, provocando il pianto dei bambini più piccoli. L’Italia però non è un bambino piccolo a cui puoi raccontare favole all’infinito; a Conte e ai suoi fallimentari ministri piacerebbe, ma non è così. Gli italiani sanno benissimo che il governo è il primo colpevole di questo secondo collasso: altro che movide e assembramenti. Conte e la sua corte imbellettata hanno fallito sia nella protezione della salute, sia nella protezione dell’economia: lo stress degli italiani è l’unico obiettivo che hanno raggiunto. Gli affanni della ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. “Se non proteggiamo la salute, non proteggiamo l’economia”, dice il premier Conte agli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Una frase apparentemente perfetta come una bolla di sapone. E tale è: una bolla di sapone destinata a scoppiare, provocando il pianto dei bambini più piccoli. L’Italia però non è un bambino piccolo a cui puoi raccontare favole all’infinito; a Conte e ai suoi fallimentari ministri piacerebbe, ma non è così. Gli italiani sanno benissimo che il governo è il primo colpevole di questo secondo collasso: altro che movide e assembramenti. Conte e la sua corte imbellettata hanno fallito sia nella protezione della salute, sia nella protezione dell’economia: lo stress degli italiani è l’unico obiettivo che hanno raggiunto. Gli affanni della ...

