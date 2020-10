L’arte che non si arrende | nel Sannio girato il cortometraggio “Andava tutto bene”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Andavabene” è un filmche racconta una storia d’amore. Il titolo può subito portare alla mente lo slogan di questi ultimi mesi, con il verbo coniugato diversamente, a far intuire chequello che abbiamo vissuto ci sta portando (o ci ha già portati) a uno stadio nel quale non c’è altro da dire se non che “andavabene”. Ma il film non denuncia questo o quell’aspetto della crisi legata alla pandemia, non narra scempi, orrori ed errori.questo c’è, ma non nella cronaca esteriore, quanto nei riflessi checiò ha sulle coscienze e sull’anima degli individui. E così Erika e Matteo, una coppia come tante, non regge ...