Gregoraci e Pretelli ed i loro messaggi pericolosi in codice (Di lunedì 26 ottobre 2020) Già nei giorni scorsi, Elisabetta Gregoraci aveva inviato messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli "scrivendo" con il dito le parole sul palmo della mano del ragazzo. Ha riutilizzato la medesima tecnica in piena notte, mentre tutti gli altri dormivano, e l'impressione è che abbia raccontato a Pretelli alcuni fatti della sua vita privata che esulano dal loro rapporto, troppo delicati per poterli dire davanti alle telecamere. Dai filmati è quasi impossibile capire cosa si stanno dicendo, ma a un certo punto sentiamo lui dire "Ma che ca**o dici? Ho capito bene?", mentre lei poco dopo aggiunge "Chiedi a Piera che lei sa tutto". Si tratta di Piera Fiorillo, la psicologa che da anni segue i concorrenti del GF per supportarli nel ...

