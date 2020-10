Gf vip, lite furiosa Enock Balotelli-Guenda: "Chi ca... sei?" (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Dentro la Casa del Grande Fratello si continua a parlare dell'uscita di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello che tanto ha fatto discutere il web. Supermario, nella puntata di venerdì è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA - Dentro la Casa del Grande Fratello si continua a parlare dell'uscita di Marionei confronti di Dayane Mello che tanto ha fatto discutere il web. Supermario, nella puntata di venerdì è ...

fede_lei95 : RT @Striscia: Il mistero si infittisce... #GFVIP #gregoraci - tuttopuntotv : Guenda Goria e Enock litigano al GF VIP 5 per colpa di Balotelli e in casa scoppia il caos #gfvip… - macriga3 : Enoch fuori. Patrizia fuori. Elisabetta fuori. I diversi. Per adesso. Temo che ce ne siano altri che si ritengano s… - macriga3 : Guenda andare a dire a enoch dissociato non è il massimo. Si offende a morte. Le risorse usano sempre il razzismo. - guarluc : Grande Fratello Vip, lite folle nella casa: 'Chi ti credi di essere?' -