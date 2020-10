Elton John, “Your song” compie 50 anni: storia di un mito (Di lunedì 26 ottobre 2020) ««Elton John è stata la prima novità interessante che ho sentito dopo i Beatles». A dirlo, in merito a Your Song, è il sempre un po’ mitomane, John Lennon. Ma in effetti, a partire da quel 26 ottobre 1070, cominciarono a esserne convinte sempre più persone. Da esordiente, grande promessa, oggetto talentuoso ma indecifrabile, Elton sfonda con una ballad sinfonica piano e voce (e orchestra) che rimane ancora oggi la sua canzone più famosa, richiesta, replicata in centinaia di cover e momento clou di innumerevoli matrimoni, per esempio quello di William e Kate Middleton (cantata da Ellie Goulding). Leggi anche › Elton John ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) ««è stata la prima novità interessante che ho sentito dopo i Beatles». A dirlo, in merito a Your Song, è il sempre un po’mane,Lennon. Ma in effetti, a partire da quel 26 ottobre 1070, cominciarono a esserne convinte sempre più persone. Da esordiente, grande promessa, oggetto talentuoso ma indecifrabile,sfonda con una ballad sinfonica piano e voce (e orchestra) che rimane ancora oggi la sua canzone più famosa, richiesta, replicata in centinaia di cover e momento clou di innumerevoli matrimoni, per esempio quello di William e Kate Middleton (cantata da Ellie Goulding). Leggi anche ›...

«Elton John è stata la prima novità interessante che ho sentito dopo i Beatles». A dirlo, in merito a Your Song, è il sempre un po' mitomane, John Lennon. Ma in effetti, a partire da quel 26 ottobre 1970, cominciarono a esserne convinte sempre più persone.

