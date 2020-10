“Chiusura disposta per coprire gli errori commessi dal governo e i mancati controlli dopo la ripresa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Hanno chiuso bar ristoranti pasticceria ecc, con un ulteriore Dpcm, un colpo di mano per coprire i propri errori gli sprechi e i mancati controlli dopo il liberi tutti”. Parla così Claudio Pisapia, direttore generale di Federcomtur in merito al nuovo decreto firmato dal presidente Conte. “Solo promesse su incentivi e ristori economici che non arriveranno a breve e saranno comunque insufficienti considerando quanto già patito dalle imprese a Marzo. Inoltre tanti settori che avevano investito per mettersi in regola sono stati chiusi senza motivo e preavviso”, ha aggiunto Pisapia, spiegando che palestre piscine e centri sportivi subiranno danni economici “incalcolabili, per non contare, i danni al commercio e alle attività ad esse connesse.Una decisione ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Hanno chiuso bar ristoranti pasticceria ecc, con un ulteriore Dpcm, un colpo di mano peri proprigli sprechi e iil liberi tutti”. Parla così Claudio Pisapia, direttore generale di Federcomtur in merito al nuovo decreto firmato dal presidente Conte. “Solo promesse su incentivi e ristori economici che non arriveranno a breve e saranno comunque insufficienti considerando quanto già patito dalle imprese a Marzo. Inoltre tanti settori che avevano investito per mettersi in regola sono stati chiusi senza motivo e preavviso”, ha aggiunto Pisapia, spiegando che palestre piscine e centri sportivi subiranno danni economici “incalcolabili, per non contare, i danni al commercio e alle attività ad esse connesse.Una decisione ...

