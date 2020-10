Cattolica, S&P conferma rating e porta outlook a “stabile” (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Standard & Poor’s ha confermato il rating di Cattolica a BBB alzando l’outlook a “stabile” da “negativo”, in linea con l’azione sul rating del debito sovrano dell’Italia. L’Agenzia ha inoltre rivisto a rialzo il rating a BB+ da BB di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo Cattolica, tenendo in considerazione che il rafforzamento del Solvency II ratio e l’aumento di capitale riservato a Generali hanno ridotto significativamente il rischio del differimento della cedola. Lo stand-alone credit profile (SACP) di Cattolica è confermato a bbb+, più elevato di un notch rispetto al financial strength rating ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Standard & Poor’s hato ildia BBB alzando l’a “stabile” da “negativo”, in linea con l’azione suldel debito sovrano dell’Italia. L’Agenzia ha inoltre rivisto a rialzo ila BB+ da BB di entrambe le emissioni obbligazionarie quotate emesse dal Gruppo, tenendo in considerazione che il rafforzamento del Solvency II ratio e l’aumento di capitale riservato a Generali hanno ridotto significativamente il rischio del differimento della cedola. Lo stand-alone credit profile (SACP) dito a bbb+, più elevato di un notch rispetto al financial strength...

ercorridore : @ilruttosovrano Ma è mesi che sento che il governo non ascolta le sue proposte ma voi avete capito quali sono ? A p… - Alida71458789 : @Valeriavale51 @botti_antonella Dalle prime parole espresse incitai i CRISTIANI a DISERTARE P.zza S. Pietro! E cosi… - RPesme : @francescoassisi Buongiorno, Lavoro alla KTO, la televisione cattolica francese. Per SIC Info Catho's Selection, un… - miliziachristi : @sinequa98692522 @FamilyDayDNF @ZanAlessandro Certamente, pero', caro/a furbacchione/a, puo' portare in galera chi… - KattInForma : Saluto del nuovo Patriarca Latino, S.B. Mons. Pierbattista Pizzaballa, alla Diocesi -

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica S&P Cattolica, S&P conferma rating e porta outlook a "stabile" Teleborsa Coronavirus, studio Cattolica: 'Un italiano su 10 potrebbe già averlo contratto'

Dal mese di marzo in poi, tante sono state le sperane per arrivare in tempi brevi ad un vaccino o farmaco efficace, capace di contrastare la pandemia. Dall' Università Cattolica Campus di Roma arriva ...

Cattolica, S&P conferma rating e porta outlook a "stabile"

(Teleborsa) - Standard & Poor’s ha confermato il rating di Cattolica a BBB alzando l’outlook a "stabile" da "negativo", in linea con l'azione sul rating del debito sovrano dell'Italia. L’Agenzia ha ...

Dal mese di marzo in poi, tante sono state le sperane per arrivare in tempi brevi ad un vaccino o farmaco efficace, capace di contrastare la pandemia. Dall' Università Cattolica Campus di Roma arriva ...(Teleborsa) - Standard & Poor’s ha confermato il rating di Cattolica a BBB alzando l’outlook a "stabile" da "negativo", in linea con l'azione sul rating del debito sovrano dell'Italia. L’Agenzia ha ...