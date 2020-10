Black Friday 2020, manca un mese ma già arrivano le prime offerte (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Amazon)La data del Black Friday 2020 sarà il prossimo 27 novembre dunque con un appuntamento previsto a più di un mese dal momento della pubblicazione di questo pezzo. Ma visto che i grandi portali di e-commerce del web hanno gradualmente esteso sempre più i periodi promozionali, su Amazon sono già emerse diverse offerte e sconti di prodotti da acquistare in vista delle feste natalizie, attese fra due mesi. Come da tradizione, il venerdì nero è quello successivo alla festività americana del Giorno del Ringraziamento come data che tradizionalmente apre agli acquisti dei regali natalizi. Nel tempo, l’appuntamento si è unito a quello successivo del Cyber Monday (che quest’anno cade il 30 novembre) rivolto più ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Amazon)La data delsarà il prossimo 27 novembre dunque con un appuntamento previsto a più di undal momento della pubblicazione di questo pezzo. Ma visto che i grandi portali di e-commerce del web hanno gradualmente esteso sempre più i periodi promozionali, su Amazon sono già emerse diversee sconti di prodotti da acquistare in vista delle feste natalizie, attese fra due mesi. Come da tradizione, il venerdì nero è quello successivo alla festività americana del Giorno del Ringraziamento come data che tradizionalmente apre agli acquisti dei regali natalizi. Nel tempo, l’appuntamento si è unito a quello successivo del Cyber Monday (che quest’anno cade il 30 novembre) rivolto più ...

