Arriva PES 2021 gratis su iOS e Android | link per il download da oggi 26 ottobre

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Come ogni anno, anche il 2020 ha lasciato spazio alla tradizionale sfida calcistica tra Konami ed Electronic Arts, che si sono fatte sotto con i loro eFootball PESe FIFA 21. Disponibili entrambi su PC e console di attuale generazione – in attesa di compiere il grande salto su next-gen con le imminenti PS5 e Xbox Series X -, le due simulazioni sportive hanno comunque scelto due strade diverse per definire la più recente incarnazione di due delle saghe videoludiche più celebri e giocate di sempre. EA Sports ha infatti optato per un capitolo nuovo di zecca, che va a migliorare quanto di buono già visto in quello precedente dal punto di vista grafico, contenutistico e di gameplay. La casa di Metal Gear e Castlevania ha invece scelto di rendere disponibile eFootball PEScome mero update stagionale di PES 2020, ...