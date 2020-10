Among Us: gli sviluppatori stanno prendendo contromisure contro i cheaters (Di lunedì 26 ottobre 2020) InnerSloth ha riferito di essere al corrente del problema dei cheaters che infestano Among US. Lo studio è al lavoro su un aggiornamento La storia videoludica recente, negli ultimi mesi, ci ha mostrato come per creare un prodotto di successo non sia necessariamente vitale grafica convincente, un ottimo storytelling e così via. Proprio questa sembra essere la lezione impartita dai due fenomeni multigiocatore di questi mesi, Fall Guys da una parte e l’improbabile Among Us dall’altra. Quest’ultimo tuttavia ha da sempre risentito di un serio problema costituito dal cospicuo numero di cheaters. recentemente InnerSloth ha promesso ai giocatori di essere “super consapevole” dell’attuale problema di hacking che affligge il gioco investigativo cooperativo. Ecco le ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 ottobre 2020) InnerSloth ha riferito di essere al corrente del problema deiche infestanoUS. Lo studio è al lavoro su un aggiornamento La storia videoludica recente, negli ultimi mesi, ci ha mostrato come per creare un prodotto di successo non sia necessariamente vitale grafica convincente, un ottimo storytelling e così via. Proprio questa sembra essere la lezione impartita dai due fenomeni multigiocatore di questi mesi, Fall Guys da una parte e l’improbabileUs dall’altra. Quest’ultimo tuttavia ha da sempre risentito di un serio problema costituito dal cospicuo numero di. recentemente InnerSloth ha promesso ai giocatori di essere “super consapevole” dell’attuale problema di hacking che affligge il gioco investigativo cooperativo. Ecco le ...

