Serie B, pari e spettacolo tra Cosenza e Lecce: al San Vito è 1-1 (Di domenica 25 ottobre 2020) Un pari spettacolo tra Cosenza e Lecce in Serie B. Il posticipo delle ore 16 finisce con un “semplice” 1-1 nonostante le grandissime occasioni da una parte e dall’altra. Il vantaggio del Lecce arriva al 12′ con Coda che approfitta di un errore di Idda e porta in vantaggio i salentini. Al 23′ è sempre Coda a rendersi protagonista, L’attaccante ha sui piedi il pallone del raddoppio per un calcio di rigore. Falcone intuisce e respinge la conclusione. Nella ripresa un botta e risposta in campo prima del pareggio di Gliozzi al 56′ che rimette tutto in parità. Un punto prezioso per i calabresi che tallonano i playoff nonostante i cinque pareggi nelle prime cinque gare. Foto:sito Cosenza L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) UntrainB. Il posticipo delle ore 16 finisce con un “semplice” 1-1 nonostante le grandissime occasioni da una parte e dall’altra. Il vantaggio delarriva al 12′ con Coda che approfitta di un errore di Idda e porta in vantaggio i salentini. Al 23′ è sempre Coda a rendersi protagonista, L’attaccante ha sui piedi il pallone del raddoppio per un calcio di rigore. Falcone intuisce e respinge la conclusione. Nella ripresa un botta e risposta in campo prima del pareggio di Gliozzi al 56′ che rimette tutto intà. Un punto prezioso per i calabresi che tallonano i playoff nonostante i cinque pareggi nelle prime cinque gare. Foto:sitoL'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie pari Serie B, pari e spettacolo tra Cosenza e Lecce: al San Vito è 1-1 alfredopedulla.com Il Napoli rimonta sul Benevento e vince il derby campano. Pari tra Parma e Spezia

Il Napoli riesce a vincere ma sono 2 i gol annullati a suo carico. Lo Spezia fa incetta di pali nel 2° e non vince, ma pareggia, per un calcio di rigore del Parma al 90'+2'.

Volley: i campionati di serie B partiranno con 15 giorni di ritardo

La decisione presa dalla FIPAV in fin dei conti non ha sorpreso più di tanto. L’aumento dei casi di positività al COVID e le restrizioni prese autonomamente dalle Regioni, hanno portato ad un rinvio l ...

