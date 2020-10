Oggi diretta del presidente Conte sul nuovo Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato in tarda notte il testo del nuovo Dpcm, dopo un confronto con le regione e con i capi delegazione. La conferenza era prevista ieri sera alle ore 20.20, ma l’appuntamento è però slittato a Oggi. Conferenza del premier Conte Tra le misure confermate, è ufficiale la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18.00. Il governo, quindi conferma gli orari di chiusura di ristoranti e bar «cancellando», dall’ultima bozza, la chiusura domenicale. Il premier illustrerà le nuove misure anti contagio, valide da domani 26 ottobre fino al 24 novembre, durante la conferenza stampa attesa per le 13.30 di stamattina. Chiara Appendino sulle responsabilità del governo «In questo momento tutte le istituzioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha firmato in tarda notte il testo del, dopo un confronto con le regione e con i capi delegazione. La conferenza era prevista ieri sera alle ore 20.20, ma l’appuntamento è però slittato a. Conferenza del premierTra le misure confermate, è ufficiale la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18.00. Il governo, quindi conferma gli orari di chiusura di ristoranti e bar «cancellando», dall’ultima bozza, la chiusura domenicale. Il premier illustrerà le nuove misure anti contagio, valide da domani 26 ottobre fino al 24 novembre, durante la conferenza stampa attesa per le 13.30 di stamattina. Chiara Appendino sulle responsabilità del governo «In questo momento tutte le istituzioni ...

