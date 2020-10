Nuovo Dpcm dal 26 ottobre. Leggi il testo definitivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovo Dpcm. Scaricate e leggetevi da qui il testo definitivo Scarica il documento con il testo del DpcmDownload E’ stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, il Nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato lo stop per ristoranti, bar e gelaterie alle ore 18. Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte illustrerà le norme che saranno in vigore da lunedì fino al 24 novembre Leggi su udine20 (Di domenica 25 ottobre 2020). Scaricate e leggetevi da qui ilScarica il documento con ildelDownload E’ stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazione, ilsulle misure anti-Covid che includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei contagi. Confermato lo stop per ristoranti, bar e gelaterie alle ore 18. Nel pomeriggio il premier Giuseppe Conte illustrerà le norme che saranno in vigore da lunedì fino al 24 novembre

